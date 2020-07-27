شريف دسوقي لـ"الفجر الفني": دوري في "30 مارس" مفاجأة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
كشف الفنان شريف دسوقي، عن دوره في فيلم "30 مارس"، إخراج أحمد خالد والذي سيتم عرضه قريبا.

وأكد دسوقي أنه يقدم ضيف شرف لشخصية محامي اسمه "متولي"، مضيفا أن المشهد الذي سيقدم فيه شخصية المحامي سيتسبب في تحويل نقطة الصراع بين أبطال العمل.

وأشار الفنان شريف دسوقي إلى أن ترشيحه لهذا الدور جاء عن طريق المخرج أحمد خالد والفنان كريم قاسم، مضيفا أن المؤلف محمد امين راضي قد تحدث معه أيضا ورشحه لأداء هذه الشخصية وذلك بعد انتهائه من تصوير دور "سباعي" في مسلسل "ب100 وش" مشيرا لحبه للعمل مع المخرج أحمد خالد موسي لتميزه.

وأعرب شريف دسوقي، عن سعادته بتصوير المشهد وعن مشاركته الفنان الشاب أحمد خالد صالح في هذا المشهد.

وكشف دسوقي، أيضا عن تصويره في عمل جديد هو فيلم "النمس والإنس" من إخراج شريف عرفة.

الفيلم إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وانجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين

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