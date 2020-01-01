توتنهام يُكافيء تانجانجا بعقد جديد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
وقع جافيت تانجانجا لاعب نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، على عقد جديد مع السبيرز حتي عام 2025 وذلك بعد المستوي الرائع الذي قدمه رفقة الفريق اللندني.

وذكر الموقع الرسمي لنادي توتنهام، اليوم أن المدافع الشاب شارك في أول مباراة له مع الفريق الأول أمام كوليشستر يونايتد في بطولة كأس الرابطة في سبتمبر عام 2019، قبل أن ينال فرصة المشاركة لأول مرة في البطولة الدوري أمام ليفربول في يناير من العام الجاري.

وأضاف النادي اللندني، أن تانجانجا حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة حقق فيها توتنهام الفوز على ميدلزبره في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد ثلاثة أيام من مشاركة اللاعب ذاته في أول مباراة ببطولة الدوري.

وكان توتنهام أنهى موسم الدوري الإنجليزي باحتلال المركز السادس برصيد 49 نقطة.

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