تعطل انتقال حسن معاذ إلى الرائد السعودي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية سعودية، أن حسن معاذ نجم الشباب السعودي، رفض عرضًا مقدمًا من نادي الرائد لانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الرائد دخل في مفاوضات مع اللاعب، متقدما بعرض بلغت قيمته نحو مليون و200 ألف ريال سعودي في الموسم الواحد، وهو ما قوبل بالرفض من اللاعب الذي أشترط الحصول على مليون و600 ألف ريال.

وتابعت الصحيفة أن اللاعب دخل فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده، مما يسمح له بالتوقيع لأي ناد دون انتظار موافقة ناديه الأصلي.

يذكر أن عقد معاذ مع الشباب، ينتهي مع نهاية الموسم الجاري من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي تستأنف منافساته في الرابع من أغسطس المقبل، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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حسن معاذ الشباب الرائد

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