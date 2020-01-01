مرتضي منصور يوجه رسالة هامة إلى أعضاء الزمالك

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على مناشدة أعضاء النادي من الجمعية العمومية بالحضور في التاسعة مساء اليوم لمناقشة مجلس الإدارة فيما ورد فى الميزانية وخطته المستقبلية بخصوص الثورة الإنشائية والرياضية مؤخرا وعرض مقترحاتهم.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي قد تفقد سرادق الجمعية العمومية بالنادي ومتابعة إجراءات التنظيم بالجمعية العمومية العادية، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الأحد والإثنين.

وطالب رئيس النادي بتوفير سبل الراحة لجميع الأعضاء مشيدا بالإقبال الكبير من الأعضاء ومشاركتهم بالجمعية والتأكيد على دعمهم للنادي ومجلس إدارته. 

وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم على الرغم من حرارة الجو وذلك تأكيدا لدعمهم للنادي و مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء  من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية و أسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.

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