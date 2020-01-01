توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين 27 يوليو 2020 ودرجات الحرارة في مصر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين 27 يوليو 2020 ودرجات الحرارة في مصر

تصدرت توقعات حالة الطقس مؤشرات محرك بحث "جوجل" اليوم في مصر، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين 27 يوليو 2020 في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى درجات الحرارة المتوقعة.

توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين 27 يوليو 2020

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طق اليوم ، سيشهد ارتفاع طفيف بالدرجات، ويسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة نشطة،  وشبورة مائية صباحًا،  فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

وقال خبراء "الأرصاد"، إن يشهد شمال الصعيد   وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا  ، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا .
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ليلًا،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

توقعات درجة الحرارة اليوم الإثنين 27 يوليو 2020 في محافظات مصر
 
الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 20 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 33   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 21 والعظمى 38      
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 29 والعظمى 38     
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 27 والعظمى 37      
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 22 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 36     
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 42
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 40
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 43
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 44    
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 42
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 42
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 40
 
درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 28 والعظمى 39  
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 36

توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين 27 يوليو 2020 ودرجات الحرارة في مصر

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