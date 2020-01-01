أودينيزي يفسد مخطط الأهلي في الحفاظ على نجم الفريق

دخل نادي أودينيزي الإيطالي، بقوة في مارثون التعاقد مع رمضان صبحي نجم منتخب مصر الأولمبي والمعار الى النادي الأهلي من نادي هيديرسفيلد الإنجليزي.





وقال موقع كالتشيو ميركاتو، أن نادي أودينيزي بدء المفاوضات على صفقة رمضان صبحي خلال الموسم الجديد، بعد نهاية إعارته إلى الأهلي المصري.





ويرتبط رمضان صبحي بعقد مع هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، كما أن ناديه يرحب ببيعه مقابل 7 ملايين يورو، وحتى اللحظة لم يتحرك بعد لحسم صفقة رمضان صبحي، لكن هناك اتجاه لبدء التفاوض مع اللاعب.



