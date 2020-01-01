أودينيزي يفسد مخطط الأهلي في الحفاظ على نجم الفريق

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
دخل نادي أودينيزي الإيطالي، بقوة في مارثون التعاقد مع رمضان صبحي نجم منتخب مصر الأولمبي والمعار الى النادي الأهلي من نادي هيديرسفيلد الإنجليزي. 

وقال موقع كالتشيو ميركاتو، أن نادي أودينيزي بدء المفاوضات على صفقة رمضان صبحي خلال الموسم الجديد، بعد نهاية إعارته إلى الأهلي المصري.

ويرتبط رمضان صبحي بعقد مع هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، كما أن ناديه يرحب ببيعه مقابل 7 ملايين يورو، وحتى اللحظة لم يتحرك بعد لحسم صفقة رمضان صبحي، لكن هناك اتجاه لبدء التفاوض مع اللاعب.

وأنضم رمضان صبحي قد  للأهلي المصري في يناير 2019، قادمًا من هيديرسفيلد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الماضي، ثم جدد الأهلي إعارته لموسم آخر.

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