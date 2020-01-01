مصرع شخصين إثر اصطدام هليكوبتر بشجرة جنوب إسبانيا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
لقى شخصان على متن طائرة هليكوبتر خاصة مصرعهما بعد اصطدامهما بشجرة فى مقاطعة إشبيلية بجنوب إسبانيا، اليوم الاثنين، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء يوروبا برس.

وبحسب المنفذ، فإن الحادث وقع في بلدية بيدريرا في إشبيلية في حوالي الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي [06:00 بتوقيت جرينتش]. وأكد الأطباء الذين هرعوا إلى مكان الحادث مقتل شخصين، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقال عمدة بيدريرا، أنطونيو نوغاليس، لموقع يوروبا برس، إن المروحية كانت تحلق على ارتفاع منخفض للغاية، لكن سبب ذلك ظل غير معروف.

جدير بالذكر، أن شركة توي، أكبر مجموعة للسياحة والسفر في أوروبا، قالت يوم الأحد إنها قررت إلغاء جميع رحلات العطلات المتجهة إلى البر الرئيسي الإسباني حتى التاسع من أغسطس ، في تحديث لإرشادات السفر صدر بعد أن فرضت بريطانيا الحجر الصحي على العائدين من هناك.

وقالت الشركة في بيان ”توي بريطانيا اتخذت قرار إلغاء جميع رحلات العطلات إلى البر الرئيس الإسباني حتى التاسع من أغسطس 2020“.

وأضاف البيان ”ندرك كم يتطلع عملاؤنا لعطلاتهم في الخارج وسيتسنى للبعض توفيق أوضاعه مع قيود الحجر الجديدة. وبالتالي فكل من يودون السفر إلى جزر البليار وجزر الخالدات (الكناري) سيتمكنون من ذلك كما هو مخطط له اعتبارا من الاثنين 27 يوليو“ .

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