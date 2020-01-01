عايدة كامل تطلب الدعاء لها بعد تعرضها لظروف صحية خطيرة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
سعد نبيل

كشفت الفنانة عايدة رياض، من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تعرضها لظروف صحية كبيرة، بدون أي مؤشرات سابقة.


وقالت الفنانة عايدة كامل، بالمنشور: "يا رب ليس لى إلا أنت سبحانك.. رجاء لكل من يحمل لى ذرة من الحب أن يدعو لى، أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أى مقدمات".


كانت عايدة وجهة رسالة من قبل الى الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر فيسبوك قائلة : "من شعب مصر العظيم العاشق لترابها إلى الخلوق المتربى بزيادة العاشق لمصر خريج أكاديمية الحى الشعبى العريق حى الجمالية الشبعان من بيته وأسرته، رئيس أكبر وأعرق دولة فى التاريخ وأكرم شعب، لا تيأس ولا يصيبك الإحباط من بعض الجرزان الذين لهم مطامع وأهداف البترول والدولارات، ولكن شعب مصر واثق كل الثقة أنك ستدخلهم الجحور، هذا إذا ما كانوا على قيد الحياة.. مصر ساندة عليك يا ريس واحنا الشعب كلنا فى ظهرك.. لحمايتك وسلامتك ضد الخونة الذين لا ينتمون لأى شىء سوى الدولار.. ربنا معاك.. ومصر كلها معاك يا ريس.. وعلى بركة الله".

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