محافظ الفيوم: حملات مكثفة للتأكد من مطابقة المعروض من اللحوم للاشتراطات الصحية

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محافظ الفيوم: رفع درجه الاستعدادات الى الدرجه القصوى





أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة، والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين، لافتًا إلى أن فترة العيد تحتاج إلى حالة خاصة من التعامل بسبب زيادة حركة المواطنين خصوصًا بالأماكن السياحية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية، لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ومدير إدارة للمرور، ومدير شرطة المرافق، ورئيس مباحث التموين.



خلال الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة من مديريات الطب البيطري، والصحة، والتموين، والأوقاف، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة البيئة بالديوان العام، للمرور الدوري على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية، وعرض تقرير يومي بعمل اللجنة، كما وجه بتكثيف عمل اللجان المعنية بمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمنشآت السياحية، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل بحسم مع ملف الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة المواطنين.



كما وجه المحافظ، مدير شرطة المرافق، بالتصدي بكل حسم لمخالفات الذبح بالشوارع لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على نظافة البيئة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، لافتًا إلى أن المحافظة قد أتاحت خدمة الذبح المجاني للمواطنين والجمعيات الأهلية طوال فترة العيد بعدد 14 مجزر ونقطة ذبيح موزعة على جميع مراكز المحافظة بهدف التيسير على المواطنين، كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بتفعيل غرامات رش الشوارع بالمياه.



كما أصدر محافظ الفيوم، تكليفات لرؤساء المدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع مسئولي الزراعة، بالمتابعة الميدانية والمرور اليومى لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانوية تجاه المخالفين.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تابع خلال الاجتماع مع مديري المديريات الخدمية خطة كل قطاع من القطاعات خلال العيد، كما وجه بتشكيل غرف عمليات بجميع الوحدات المحلية والقطاعات المختلفة لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة، والتدخل الفورى فى حالات الطوارئ، مشددًا على مراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يوميًا، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



وأضاف، أن وكيل الوزارة لشئون الطب البيطري، استعرض خلال الاجتماع شروط الذبح، ومواصفات الأضحية، وأنواع الأختام، وإجراءات التنسيق مع قوات الشرطة لتأمين المجازر والحفاظ على الأختام والمادة السرية، وتدبير سيارات مياه احتياطية بالمجازر بالتنسيق مع شركة المياه، وكذلك ندوات التوعية للمواطنين حول ذبح الأضاحي والحفاظ على المرافق العامة، فيما أشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تم توفير سيارات مياه شرب تحت الطلب بالقرب من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

