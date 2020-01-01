دبلوماسي سابق: زيارة وزير الخارجية السعودي لمصر تعكس متانة علاقة البلدين

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وزير الخارجية السعودي لمصر تأتي في توقيت هام، وتعبر عن عمق العلاقات بين البلدين ومتانتها.





وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن القاهرة والرياض استعادت زمام المبادرة، وتجمع مصر والمملكة معًا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتصدي لمحاولات فرض الهيمنة والسيطرة من بعض القوى الإقليمية والتي يعتبر التكاتف حائط الصد الأول لمواجهتها.





وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القاهرة والرياض استعادوا التواصل للتأكد أننا قادرون معًا، وأن اتساق المواقف من أكثر السبل الفعالة لدرء المخاطر، معربًا عن أمله لتضافر جهود الدول العربية بأكملها لنسج موقف عربي كامل ضد القوى الإقليمية التي تعمل على فرض سيطرتها وبسط نفوذها وتستخدم ضوء أخضر من هنا وهناك للتدخل في شئوننا، مشيرًا إلى أن الاتجار العلني بالميليشيات أمر يستدعي التدخل الدولي والأمم المتحدة، وأن يقف المجتمع الدولي ضد الإرهاب.





وقال فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إنه تحدث مع نظيره المصري سامح شكري خلال جلسة المباحثات عن الأوضاع الإقليمية، ومنها الوضع في ليبيا.





وأكد "بن فرحان"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن موقف المملكة العربية السعودية داعم للموقف المصري، وداعم لإعلان القاهرة، منوها بأن موقف المملكة ثابت تجاه أهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السياسية السلمية، ووقف إطلاق النار، واحترام مقومات الأمن القومي المصري.





وأضاف أنه يجب إبعاد ليبيا عن التدخل الخارجي بشتى أشكالها، مؤكدا أن التنسيق الكثيف بين البلدين مستمر لمحاولة إيجاد فرص لمعالجة هذا التحدي.



