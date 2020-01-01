تريزيجيه يعود إلى مصر بعد انتهاء البريميرليج

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
نشر اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف نادى أستون فيلا الإنجليزي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام أثناء عودته لمصر بعد نهاية الموسم فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وحصل تريزيجيه ولاعبي أستون فيلا على إجازة لمدة 3 أسابيع بعد أن نجح الفريق فى البقاء رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بصعوبة فى الجولة الأخيرة أمام فريق وست هام يونايتد.

يذكر أن نادى أستون فيلا قد تعادل إيجابيا بنتيجة 1 / 1 أمام نظيره فريق وست هام يونايتد فى المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وبهذه النتيجة ضمن الفيلانز البقاء رسميا فى البريميرليج وهبط كل من نوريتش سيتي و بورنموث بالإضافة إلي واتفورد لبطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيونشيب".

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