"ITFC" تطلق صندوق لدعم مبادرات التجارة بدول منظمة التعاون الإسلامي

أطلقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، صندوق تنمية التجارة (TDFD) الجديد، برأس مال أولي مستهدف يبلغ 50 مليون دولار أمريكي لدعم مشاريع تنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.





وصندوق تنمية التجارة (TDFD) صندوق وقفي، حيث يعني مصطلح الوقف حبس العين عن التصرفات الناقلة للملك والتصدق بالمنفعة، أي صرف منفعته إلى الموقوف عليه (عليهم). وقد يقصد بالوقف أيضا ريع استثمارات هيئة خيرية يخصص لأغراض وقفية.





وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق (TDFD) سيستخدم عائدات الاستثمار من أجل تقديم المنح أو التمويل الميسر المرتبط بتصميم وتنفيذ مبادرات وأنشطة لتنمية التجارة، ونشر الوعي أو تبادل المعرفة حول المسائل المتعلقة بالتجارة، والدعم الفني المرتبط بالتجارة. وسيتم انتاج هذه العوائد عن طريق استثمار الموارد في الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تخصيص 50٪ من العائدات للأغراض التشغيلية بينما ستخصص 50٪ الأخرى إلى المبلغ الأصلي لزيادة حجم الصندوق. ومن شأن هذا النموذج التشغيلي أن يمنح الصندوق زخماً قوياً للنمو، بحيث يصبح مع مرور الوقت منصة تمويل مستدامة.





وقد قدم الصندوق حتى الآن الدعم لتلبية احتياجات الدول الأعضاء في إطار جهودها المبذولة لمكافحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد 19، لا سيما فيما يتعلق بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية الأساسية وغير ذلك.





وفي معرض تعليقه على إطلاق صندوق تنمية التجارة الجديد (TDFD) من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تحدث المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، قائلاً: "إن صندوق تنمية التجارة التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سيمكّننا من المضي قدمًا في إتاحة المزيد من المصادر الخيرية بهدف تقديم التمويل المستدام للمبادرات والتدخلات المتعلقة بالتجارة لتشجيع وتطوير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، فضلاً عن تحسين أنشطة الاستيراد والتصدير في جميع أنحاء العالم الإسلامي ".





وبالإضافة إلى إعادة استثمار العائدات في الصندوق ذاته، سيتم جمع رأس المال المستقبلي أيضًا من خلال مساهمات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والدول الأعضاء والمؤسسات، فضلاً عن مساهمات الأفراد في الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

















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لمحة عن صندوق تنمية التجارة (TDFD)





صندوق تنمية التجارةالتابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هو صندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية برأس مال أولي مستهدف يبلغ 50 مليون دولار أمريكي وتديره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. باشر الصندوق عملياته التشغيلية بتاريخ 6/5/1441 هـ (1/1/2020 م)، ويتمثل هدفه الأساسي في دعم وتحفيز النشاط التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ومن ضمن المهام الأخرى المكلف بها الصندوق، هي تقديم المساعدة الإغاثية في الحالات الطارئة، مثل جائحة كوفيد 19.





وهذا الصندوق يستثمر موارده الوقفية في أصول متنوعة، يتم إستخدام 50٪ من جميع العائدات لأغراض تشغيلية، بينما يتم تخصيص نسبة 50٪ الأخرى لزيادة حجم الصندوق، وهو ما سيلعب دوراً حاسماً في دعم قدرات وإمكانات المجتمعات والشركات الصغيرة والمتوسطة وانتعاش التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وسائر أنحاء العالم الإسلامي.









عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC):

أُنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)- عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي سيسهم في نهاية المطاف في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأوضاح الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم. وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير 2008، حيث قدمت المؤسسة أكثر من 51 مليار دولار أمريكي من تمويل التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما جعلها مؤسسة رائدة في مجال توفير الحلول التجارية لاحتياجات الدول الأعضاء. وإنطلاقاً من رسالة المؤسسة في أن تكون محفِّزاً لتنمية التجارة البينية للدول وما هو أبعد من ذلك، تساعد المؤسسة الكيانات في هذه الدول على زيادة فرصها للحصول على تمويل تجاري وتوفر لها الأدوات اللازمة لبناء القدرات المتصلة بالتجارة والتي تمكنها من المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية.