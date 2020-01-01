تموين الإسكندرية: طرح لحوم في المجمعات الاستهلاكية مخفضة بنسبة 40%

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أعلنت اليوم الأثنين مديرية التموبن والتجارة الداخلية بالإسكندرية استعداداها، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الذي يبدأ خلال أيام قليلة.

وقال محمد سعد الله وكيل الوزارة في تصريح صحفي إن المديرية استعدت بتوفير جميع السلع الغذائية من خلال منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية بتوفير كميات من الأرز والسمن والسكر والمكرونة وكميات عجيجة من الزيوت.

أضاحي

كما أنه تم طرح كميات كبيرة من لحوم الأضاحي المذبوحة والحية والدواجن بأسعار تنافسية مخفضة بنسبة 40٪ عن مثيلتها بالأسواق وبجودة عالية.

حيث يتم طرح 599 ذبيحة لحوم سوداني طازجة مبردة بسعر 85 جنيه للكيلو، 2500 ذبيحة لحوم ضأن سوداني مبرد بسعر 90 جنيه للكيلو، 75 طن لحوم برازيلي مجمد بانواعها ( كتف - سن - رقبة - موزة) و50 طن لحوم ضان مجمدة "كتف – فخدة"، كما تم طرح 299 رأس خراف حية.



كما تتوافر بالمجمعات جميع أنواع الخضار المجمد من الماركات المميزة بالاسواق وبالإضافة إلى أن صرف نقاط الخبز سيستمر إلى نهاية الشهر، كما تم مد مدة عمل المجمعات الاستهلاكية يوميًا تسهيلا وتيسيرًا على المواطنين.

كما تقدم شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية خدمة توصيل الطلبات الى المنازل من خلال بعض الفروع.

غرفة عمليات

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بقيادته، وترأس غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية لمتابعة الاستعدادات

كما يتم متابعة المخابز البلدية لاستمرار انتاج رغيف الخبز المدعم أثناء اجازة العيد وصرف المطاحن حصص الدقيق لأيام العيد مقدما للمخابز لتوفير الخبز المدعم للمواطنين.

حملات

كما أنه يتم تكثيف الحملات التموينية الرقابية على الأسواق وأنشطة القطاع التمويني مثل مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات وتوافر السولار والبنزين بأنواعه، كذلك اعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية بالأسواق والتأكد من مدة صلاحيتها.

أخبار كورونا



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

