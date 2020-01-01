لخدمة التنمية المائية.. تفعيل بروتوكول تعاون بين جامعة كفر الشيخ وشركة مياه الشرب

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي

اجتمع مجلس إدارة بروتوكول التعاون بين جامعة كفر الشيخ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، اليوم الإثنينن، برئاسة الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويتكون مجلس إدارة البروتوكول من أعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة بالجامعة والجهاز الإداراي بالجامعة وأعضاء من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ وشركة الشهاوي للتجارة والمقاولات.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة قامت بإنشاء وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بهدف رصد ودراسة المشكلات المجتمعية وإيجاد حلول لها بطرق علمية سليمة ويركز البروتوكول على تعظيم الإستفادة من أنواع المياه المختلفة مع الاستفادة من البنية التحتية خارج الخدمة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ ليتم الاستفادة منها في إجراء التجارب البحثية على المياه العكرة أومياه الصرف الصحي المعالج لإنتاج أنواع مختلفة من الأسماك دون إضافة أي أنواع من التغذية وأضاف بأن البروتوكول يركز على توفير حلول كثيرة للمشاكل الناجمة عن المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأعرب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، عن سعادته بتفعيل البروتوكول ويأتي من الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وإيجاد حلول علمية سليمة مبتكرة بطرق غير تقليدية تساهم في خدمة المجتمع وتبني الجامعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة متمشيا مع خطة الدولة 2030.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لنائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء مجلس إدارة البروتوكول على مجهودهم المتميز في تنفيذ البروتوكول لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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