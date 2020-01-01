مؤشرات البورصة الأمريكية تتباين فى مستهل التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع اعلان الجمهوريون عن إستعدادهم لطرح خطة تحفيز جديدة بقيمة تريليون دولار في وقت لاحق من اليوم، بحسب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.





ويترقب المستثمرون إعلان نتائج أعمال العديد من الشركات الأمريكية هذا الأسبوع على رأسها آبل وألفابت.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز التوقعات خلال الشهر الماضي.





وكانت الأسهم الأمريكية سجلت أول خسائر أسبوعية في شهر مع التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" هامشياً بنحو 0.07 بالمائة إلى 26452 نقطة.





فيما استقر "ستاندرد آند بورز" عند مستوى 3214 نقطة، في حين ارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 0.4 بالمائة إلى 10406.9 نقطة.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 93.806.