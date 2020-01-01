"المركزى الأوروبي": نمو معدلات إقراض الشركات غير المالية بنسبة 7.1 %

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
رويترز
 أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين أن شركات منطقة اليورو واصلت الاستفادة من الائتمان المصرفي بوتيرة سريعة في يونيو حتى مع إعادة فتح الاقتصاد بعد ثلاثة أشهر من إغلاقه بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونما الإقراض للشركات غير المالية في منطقة اليورو بنسبة 7.1 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، في تباطؤ طفيف عن نسبة 7.3 بالمئة المسجلة في مايو والتي كانت أكبر زيادة منذ أوائل عام 2009.

وفي غضون ذلك استقر نمو إقراض الأسر عند ثلاثة بالمئة للشهر الثالث على التوالي.

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