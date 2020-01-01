"النساجون الشرقيون " يحتل الترتيب الثالث في القائمة الحمراء بالبورصة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:36 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

ربحت البورصة المصرية اليوم نحو 2.2 مليار جنيه مستكملة أداؤها الصعودي والذي بدأته من يوم الخميس الماضي ، وارتفع مؤشراتها بشكل جماعي بدعم كبير من مشتريات الأجانب والعرب .

وبختام الجلسة تصدر سهم حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر القائمة الحمراء بنسبة   40.3% وبسعر 0.114 جنيه تلاه سهم حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 40.2%  وبسعر 0.621 جنيه ، ثم النساجون الشرقيون للسجاد  بنسبة 10.6% وبسعر 5.5جنيه ، ثم سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 9% وبسعر 34.4 جنيه ، وأخيراً سهم الملتقي العربي للاستثمارات  بنسبة 5.7% وبسعر 14.5 جنيه .


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 10575 نقطة، 
 كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2325 نقطة.


تجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم  للبيع  بصافي920.2 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 66.8%، فيما اتجه الأجانب و العرب للشراء  بصافي907.4 مليون  جنيه، 12.7 مليون جنيه بنسبة إستحواذ 30.1% و3% علي التوالي .

وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 73% والأفراد علي 26.9%.

و بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيد 1 مليار جنيه ، من خلال706.5 مليون سهم، عبر 36.3 ألف صفقة ، وقد تم التداول علي 180 سهم ارتفع منهم 88 شركة وتراجعت نحو 62  شركة وإستقرت 30 شركة

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