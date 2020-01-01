"النساجون الشرقيون " يحتل الترتيب الثالث في القائمة الحمراء بالبورصة





ربحت البورصة المصرية اليوم نحو 2.2 مليار جنيه مستكملة أداؤها الصعودي والذي بدأته من يوم الخميس الماضي ، وارتفع مؤشراتها بشكل جماعي بدعم كبير من مشتريات الأجانب والعرب .





وبختام الجلسة تصدر سهم حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر القائمة الحمراء بنسبة 40.3% وبسعر 0.114 جنيه تلاه سهم حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 40.2% وبسعر 0.621 جنيه ، ثم النساجون الشرقيون للسجاد بنسبة 10.6% وبسعر 5.5جنيه ، ثم سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 9% وبسعر 34.4 جنيه ، وأخيراً سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 5.7% وبسعر 14.5 جنيه .







