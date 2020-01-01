حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء في جمهورية مصر العربية

حالة الطقس ، انتشرت منذ ساعات قليلة أقاويل متضاربة بشأن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بدءًا من الغد، ما استدعى إلى توضيح، وهو ما نسرده في السطور التالية، من خلال تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصريىة.





حالة الطقس غدا





وكشفت الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق الـ28 من يوليو 2020، في جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة المحتملة على بعض محافظات مصر وعواصم البلدان العربية.





حالة الطقس الثلاثاء





ونشرت الأرصاد الجوية بيانها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، من خلال توقعاتها، بشأن حالة الطقس، وهو ما سنسرده بالتفاصيل من خلال بيانها المنشور على الموقع الإلكتروني.





حالة الطقس والرطوبة





وأعلنت الأرصاد أن حالة الطقس غدا من المتوقع أن يكون طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





شبورة مائية وحالة الطقس على البحار





تتوقع الأرصاد، أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حيث تكون حالة الطقس يلازمها احتمالية سقوطأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، تكون رعدية أحياناً، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية ومثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق من جنوب الصعيد، نشطة على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





حالة الطقس على مصر





وتتأثر جمهورية مصر العربية، بامتداد منخفض الهند الموسمي، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.





حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا





القاهرة 36 24





الإسكندرية 31 24





الأقصر 44 29





قنا 44 27











