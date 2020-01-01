محافظ كفرالشيخ: تنفيذ 25 قرار إزالة بمركز ومدينة الحامول

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، حصاد اليوم الحادي عشر بالموجة الـ16 لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة الحامول، موجهًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.





وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ 25 قرار تعدٍ منهم 17 حالة تعدٍ على المباني بمساحة 371 م2، و8 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمساحة 15 قيراطا وسهمين بمركز ومدينة الحامول، مؤكدًا على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.





وأشار إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، والحالات التي أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مؤكدًا المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع.





كما أكدّ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدى على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.





جدير بالذكر؛ انطلقت فعاليات الموجة الـ 16 لإزالة التعديات يوم 8 يوليو ومستمرة حتي 31 يوليو الجاري بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وأن عملية المتابعة تتم علي مدار اليوم من خلال غرفة عمليات المحافظة.



