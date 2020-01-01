توقعات بانخفاض الطلب على النفط بمعدل 6 ملايين برميل يوميا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
رويترز
قال بنك جولدن ساكس إن الطلب العالمي على النفط سيسجل 96.3 مليون برميل يوميا في نهاية العام 2020 ليظل منخفضا بنحو ستة ملايين برميل يوميا مقارنة بتوقعاته قبل جائحة كوفيد-19.

يقول ”نفترض أيضا خسارة مستمرة لرحلات العمل“ ويتوقع أن يظل الطلب على وقود الطائرات في نهاية 2021 منخفضا 0.7 مليون برميل يوميا عن مستواه في نهاية 2019.

- انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فيما دفع تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين في اتجاه أصول الملاذ الآمن.

ونزل خام برنت ثمانية سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 43.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0403 بتوقيت جرينتش، بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبع سنتات ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 41.22 دولار.

ويعكس الهبوط في أسعار النفط التراجع في أسواق المال على نطاق أوسع في آسيا وسط مخاوف بشأن تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم عقب إغلاق قنصليتين في هيوستون وتشنغدو. وفي الوقت ذاته تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا 16 مليونا.

ويظل برنت في سبيله لتسجيل رابع مكسب شهري في يوليو تموز في حين يتجه الخام الامريكي للصعود للشهر الثالث على التوالي بفضل تخفيضات غير مسبوقة للإمدادات من منظمة أوبك وحلفائها دعمت الأسعار. كما يتراجع الإنتاج في الولايات المتحدة.

وتحسن الطلب على النفط إلى حد ما من التراجع الحاد في الربع الثاني، مما دعم الأسعار، ولكن ثمة تفاوت على الطريق صوب التعافي مع العودة إلى وقف أنشطة اقتصادية في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى في العالم مما يكبح الاستهلاك.

وشجع تعافي أسعار النفط من المستويات المتدنية في وقت سابق من العام أكبر المنتجين في العالم على زيادة الإنتاج والصادرات من جديد.

وارتفع عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لأول مرة منذ مارس آذار وأضاف المنتجون حفارا واحدا حسب بيانات بيكر هيوز في مؤشر على أن تراجع الإنتاج في الولايات المتحدة ربما بلغ القاع.

ومن المقرر أن تزيد صادرات روسيا من الموانئ الغربية 36 بالمئة في أغسطس آب مقارنة مع يوليو تموز بحسب خطة تحميل أولية وحسابات رويترز.

أما السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، فقد تصدرت قائمة موردي الخام للصين مجددا في يونيو حزيران بواقع 2.16 مليون برميل يوميا أو حوالي 17 بالمئة من واردات الصين القياسية في ذلك الشهر.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جولدن ساكس النفط اسعار النفط اليوم اسعار النفط العالمي اسعار النفط

أخبار تهمك

عاجل.. الذهب يسجل أعلى مستوياته مقتربا من 1000 جنيه

منذ أقل من نصف ساعة

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

خماسي الأهلي يطالبون بتحديد مصيرهم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 3 ساعات

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 7 ساعات

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يوم

صلاح يودع زميله بعد رحيله عن ليفربول رسميًا

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يدرس إبرام عقد احتراف لخليفة معلول

منذ أقل من نصف ساعة

قرار فايلر يقرب ثنائي الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يضغط على الإدارة بورقة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يوم

موضوعات متعلقة

النفط يهبط 1% اليوم ..و"برنت" يتراجع دون الـ60 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع بدعم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس في ظل توترات الشرق الأوسط

النفط يغلق منخفضا لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب

سلطنة عمان تنظم مؤتمر عالمي للنفط الاثنين المقبل

أسعار النفط تتراجع.. وتوقعات باستقرارها عند مستويات 65 دولار للبرميل نهاية 2019

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

01:55 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

12:26 م

عاجل.. الذهب يسجل أعلى مستوياته مقتربا من 1000 جنيه

03:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»