"المركزي الألماني" يتوقع تعافي الاقتصاد بدعم إجراءات التحفيز المالي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
رويترز
قال البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)‭ ‬يوم الاثنين إن اقتصاد ألمانيا يتعافى وقد يواصل تعافيه في النصف الثاني من العام مدعوما بإجراءات تحفيز مالي اخذتها الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال البنك في تقريره الشهري ”يمكن أن يستمر التعافي في النصف الثاني من العام .. حزمة التحفيز الأخيرة ستسهم في ذلك“.

وتوقع البنك المركزي أيضا أن يسفر تباطؤ التجارة عالميا نتيجة الجائحة عن تقليص الفائض الكبير لميزان المعاملات الجارية للبلاد.

وكان الفائض مثار انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي ومن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما يسببه من خلل في الموازين الاقتصادية الكلية.

ويتوقع بوندسبنك الآن فائضا في ميزان المعاملات الجارية لألمانيا عند أقل من خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا حتى عام 2022 انخفاضا من أكثر من سبعة بالمئة في العام الماضي.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المانيا الاقتصاد الالماني اخبار الاقتصاد الالماني

أخبار تهمك

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يدرس إبرام عقد احتراف لخليفة معلول

منذ ثلث ساعة

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ يوم

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يوم

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ أقل من ساعتين

قرار فايلر يقرب ثنائي الأهلي من الرحيل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

خماسي الأهلي يطالبون بتحديد مصيرهم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يضغط على الإدارة بورقة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الذهب يسجل أعلى مستوياته مقتربا من 1000 جنيه

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

إيفو: ألمانيا الأول عالمياً بأكبر فائض في المعاملات الجارية

58.6 % تراجع عجز المعاملات الجارية في المصارف المصرية في 2017-2018

تقلص مكاسب فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو بنهاية نوفمبر الماضي

ميزان المعاملات الجارية فى منطقة اليورو يسجل فائضًا 3.1%

الفلبين تتوقع تعافي اقتصادها عام 2021

سعر الذهب في مصر يعاود الارتفاع رغم استقراره عالميًا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

01:55 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

12:26 م

عاجل.. الذهب يسجل أعلى مستوياته مقتربا من 1000 جنيه

03:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»