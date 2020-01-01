كيا تنشر صورة تشويقية لسيارتها Sonet الجديدة

نشرت شركة كيا صورة تشويقية لسيارتها Sonet الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة.





وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها الجديدة، والتي يقترب طولها من 4 متر، تتمتع بتصميم جذاب تظهر ملامحه واضحة على شبكة المبرد وكشافات LED وفتحات التهوية الكبيرة على المقدمة ومبيت العجلات مفتول العضلات والأضواء الخلفية الممتدة على طول الغطاء الخلفي.





وتزخر المقصورة الداخلية بنظام ملتيميديا مطور مزود بشاشة قياس 10.25 بوصة تعمل باللمس. ولم تفصح كيا عن أية بيانات تتعلق بنظام دفع السيارة.