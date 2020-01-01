مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد بنسبة 0.29% في ختام التعاملات

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:21 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير


أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% رابحاً 21.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7455.74 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.49% خاسراً 40.19 نقطة ليغلق عند مستوى 8083.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 186.6 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال.
 

وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.97%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.76%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.09%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.97%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.53%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.50%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والمواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاعي إدارة وتطوير العقارات والمرافق العامة بنسبة 0.64%، 0.21%، على التوالي.
 

وقفز 130 سهماً بسوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 5.27%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 4.71%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 4.05%، فيما تراجع 53 سهماً على رأسها سهم "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 2.52%، ثم سهم "أسمنت المدينة" بنسبة 2.39%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 2.39%، فيما تصدر سهم "الراجحى" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 438.6 مليون ريال سعودى.

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