صلاح يودع زميله بعد رحيله عن ليفربول رسميًا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:21 م
صلاح ولوفرين
صلاح ولوفرين
مصطفى صابر
رحل النجم الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول الإنجليزي اليوم عن الريدز وانتقاله للدوري الروسي عبر بوابة زينيت سان بطرسبرج.

وقام محمد صلاح بتوديع لوفرين عبر مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"أنا لا أعرف ماذا أقول يا صديقي؟ لا تعرف شعوري الآن، سنفتقدك كثيرًا ، خاصةً أنا".

وتابع صلاح :" لقد كنت صديقا عظيما بالنسبة لي، سوف نفتقدك كثيرا، أحبك كثيرا، لقد كنت رائعًا داخل الملعب وخارجه".

وأختتم :"شكرا لك على كل ما فعلته للنادي ، شكرا لك على كل ما فعلته من أجلي. أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل وأتمنى لك مسيرة رائعة أيضًا ، والاستمتاع بالنادي الجديد مع عائلتك".

جدير بالذكر أن لوفرين هو من الأصدقاء المقربين للفرعون المصري محمد صلاح في نادي ليفربول.

وأعلن ليفربول عن رحيل مدافعه ديان لوفرين بشكل رسمي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، حيث أوضح أن اللاعب سينتقل لفريق زينيت سان بطرسبرج.

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