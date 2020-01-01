الأهلي يدرس إبرام عقد احتراف لخليفة معلول

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:21 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لإبرام عقد احترافي مع لاعب فريق الشباب، خلال الفترة المقبلة.

وظهر محمد شكري ظهير أيسر الفريق، بشكل مميز خلال مباراة سموحة الودية، ما جعله يكسب ثقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، رغم صغر سنه.

وتأتي خطوة النادي في إبرام عقد للاعب، باعتباره سيكون البديل المناسب للتونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، خلال السنوات المقبلة.

وكان فايلر، أبدى عدم اقتناع بوجود حسين السيد مارسيلو ظهير أيسر الفريق، وطالب باستمرار إعارته مع النادي الصفاقسي، في ظل الاعتماد على معلول وأيمن أشرف، بالفترة الحالية.

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