مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.10% في ختام تعاملات اليوم









أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.10% رابحاً 2.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2061.32 نقطة، وربح رأس المال السوقي 560 مليون درهم ليغلق عند مستوى 294.13 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 450.9 مليون سهم محققة ما قيمته 348.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 6106 صفقة لعدد 33 سهماً.









وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.40%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.52%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.84%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.78%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%.



