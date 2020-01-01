مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.10% في ختام تعاملات اليوم
الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:17 م
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.10% رابحاً 2.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2061.32 نقطة، وربح رأس المال السوقي 560 مليون درهم ليغلق عند مستوى 294.13 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 450.9 مليون سهم محققة ما قيمته 348.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 6106 صفقة لعدد 33 سهماً.
وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.40%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.52%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.84%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.78%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%.
وقفز 16 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 14.85%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 8.27%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.46%، ثم سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.17%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 53.5 مليون ورقة بقيمة 57.6 مليون درهم.
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