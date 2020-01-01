السيسي: التكاتف وتوحيد المواقف السبيل الفعال لدرء المخاطر الخارجية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فرحان بن عبدالعزيز آل سعود ، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، قبل قليل.





وأوضح "راضي"، أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق مع السعودية.



