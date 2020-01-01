إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي بفيروس كورونا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بإصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت اوبراين، بفيروس كورونا.

وكانت جامعة جونز هوبكنزالأمريكية، أعلنت أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة فقط.

وقد وصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.1 مليون إصابة وإجمالي الوفيات 145 ألف حالة وفاة.

ويعد ذلك هو اليوم الثاني على التوالي، التي تسجل فيه أمريكا أكثر من 70 ألف إصابة يومية، بعد يوم الخميس الذي شهد الأمر ذاته.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



