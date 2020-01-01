بشرى تستعد لطرح أغنية "خيوط أمل".. التفاصل كاملة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
نور طلعت
انتهت الفنانة بشرى، من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "خيوط أمل"، ومن المقرر أن يتم تصويرها كفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة.


أغنية"خيوط الأمل"، من كلمات وائل العبيدي، لحن وتوزيع الموسيقار محمد شاشو، وهي رؤية وتصوير عمرو سلام.


وتشهد الأغنية التعاون الثاني بين بشرى ومحمد شاشو،وذلك بعد أغنية كوم قش تتر مسلسل "القمر آخر الدنيا" آخر أعمال الفنانة بشرى الدرامية.


وشارك بشرى في بطولة هذا المسلسل كل، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرين، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.


و تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي مشوق، وتم عرضه عبر عدد كبير من القنوات الفضائية وحظى باشادات الجمهور وتابعه عدد كبير.

أخبار تهمك

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يدرس إبرام عقد احتراف لخليفة معلول

منذ أقل من نصف ساعة

خماسي الأهلي يطالبون بتحديد مصيرهم

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح يودع زميله بعد رحيله عن ليفربول رسميًا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الذهب يسجل أعلى مستوياته مقتربا من 1000 جنيه

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يوم

نجم الأهلي يضغط على الإدارة بورقة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

قرار فايلر يقرب ثنائي الأهلي من الرحيل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ أقل من ساعتين

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 5 ساعات

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

01:55 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

12:26 م

عاجل.. الذهب يسجل أعلى مستوياته مقتربا من 1000 جنيه

03:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»