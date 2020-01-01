بشرى تستعد لطرح أغنية "خيوط أمل".. التفاصل كاملة







وتشهد الأغنية التعاون الثاني بين بشرى ومحمد شاشو،وذلك بعد أغنية كوم قش تتر مسلسل "القمر آخر الدنيا" آخر أعمال الفنانة بشرى الدرامية.







وشارك بشرى في بطولة هذا المسلسل كل، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرين، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.







و تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي مشوق، وتم عرضه عبر عدد كبير من القنوات الفضائية وحظى باشادات الجمهور وتابعه عدد كبير.



انتهت الفنانة بشرى، من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "خيوط أمل"، ومن المقرر أن يتم تصويرها كفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة.أغنية"خيوط الأمل"، من كلمات وائل العبيدي، لحن وتوزيع الموسيقار محمد شاشو، وهي رؤية وتصوير عمرو سلام.