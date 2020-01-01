تعافي 75 مصابا بكورونا في مستشفى العزل الجامعي بالمنيا الجديدة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:16 م
المتعافون
المتعافون
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
بعد ملحمة استمرت 50 يوم شارك فيها العديد من الأبطال من الأطباء والأطقم التمريضية بجامعة المنيا؛ للعمل بمستشفى العزل الجامعي " القلب والصدر" بمدينة المنيا الجديدة، والتي بدأت أعمالها منذ أول يونيه الماضي؛ لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لتشخيص الحالات حتى العزل وتقديم العلاج، ومتابعة المتعافين بعد شفائهم ومغادرتهم،، وذلك بناءً على الطاقة الاستيعابية للمستشفى التي بلغت 80 سريرًا خصص منها 22 سرير للعناية الفائقة زُودت بـ 13 جهاز للتنفس الصناعي. 

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أنه استمرارًا لما تقوم به الجامعة ومنشأتها وصروحها الطبية، وبما تمتلكه من كوادر طبية لتحقيق تطلعات أبناء الصعيد في تقديم خدمة علاجية لائقة لمواطني محافظة المنيا، استطاعت الجامعة إدراكًا لمسئوليتها استكمال رؤيتها الشاملة والفعالة في مساندة الدولة المصرية أمام مواجهة جائحة فيروس كورونا، بافتتاح مستشفى للعزل جامعي يقوم بالتيسير على المواطنين لتلقي خدمة لائقة بمستشفياتها الجامعية، موضحًا أنه تم تماثل 75 مصابًا بفيروس كورونا المستجد من المقيمين بالمستشفى للشفاء وتقرر خروجهم، لتصل عدد الحالات الموجودة فعليًا بالمستشفى حتي الآن 22 حالة فقط منهم 10حالات بالعناية الفائقة و12 حالة بالأقسام الداخلية، لتحقيق هدفنا المنشود لتسجيل لصفر حالات إصابات بالمستشفى.

وأضاف الدكتور نزار رفعت مدير مستشفى القلب والصدر الجامعي، "مستشفى العزل" حاليًا أن المستشفى عملت بكامل طاقاتها من أطقهما الطبية والتمريضية مع المرضى المصابين، حتى تحولت عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية، بعد أن خضعوا للعلاج، وفقًا للبروتوكول المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية، وتقديم كافة الرعاية العلاجية والصحية لهم حتى خروجهم، مشيرًا إلى أن المستشفى تقوم بمتابعة المُتعافين بعد شفائهم ومغادرتهم المستشفى، والتأكيد علي تنفيذ جميع الاجراءات الطبية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، إضافة الى إتاحة أعمال البحث العلمي في هذا التخصص.

تعافي 928 مصابا بفيروس كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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