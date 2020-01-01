غياب نجم بايرن ميونخ عن مواجهة تشيلسي للإصابة

يفقد نادي بايرن ميونخ الألماني واحد من أهم لاعبيه خلال مباراة الفريق ضد تشيلسي الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامته في شهر أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا.









وأكدت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، إصابة الظهير الفرنسي بينيامين بافارد لاعب بايرن ميونيخ في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الفريق اليوم الأحد، وهي الإصابة التي ستبعده عدة أسابيع عن مباريات فريقه.









وأشارت الصحيفة أن الإصابة ستبعد "بافارد" عن مواجهة تشيلسي بإياب ثمن نهائي البطولة الأوروبية، والتي ستقام على ملعب أليانز أرينا يوم 8 أغسطس.









نادي بايرن ميونيخ لم يكشف عن مدة غياب "بافارد" بشكل رسمي حتي الآن، ولكن أكدت تقارير إعلامية أن مثل هذه الإصابات تحتاج فترة علاج لا تقل عن 3 أسابيع للتعافي من الإصابة والعودة مجددًا للمشاركة في التدريبات والمباريات.









يذكر أن بايرن ميونيخ تغلب على تشيلسي بثلاثية نظيفة في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي جمعتهما في فبراير الماضي على ملعب "ستامفورد بريدج"، قبل توقف منافسات البطولة بسبب جائحة كورونا.