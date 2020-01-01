وليد أزارو يدخل حسابات أولمبياكوس اليوناني

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:13 م
وليد أزارو
وليد أزارو
علي ماهر حلمي
دخل اللاعب الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم النادى الأهلي حسابات نادى أولمبياكوس اليوناني للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد انتهاء إعارته من صفوف نادى الإتفاق السعودي.


وذكرت تقارير يونانية اليوم الإثنين أن إدارة نادى أولمبياكوس وضعت أزارو خيار اول للتعاقد معه فى حال عدم نجاح ضم أحمد حسن كوكا من صفوف نادى سبورتينج براجا البرتغالي هذا الصيف.


يذكر أن كوكا قد انضم لصفوف نادى أولمبياكوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء هذا الصيف لكن حتي الآن لم يتوصل النادى اليوناني مع براجا لحل نهائي لضم اللاعب الدولي المصري بناءا على رغبة مدرب الفريق.


بينما عاد المهاجم الدولي المغربي وليد أزارو الي صفوف النادى الأهلي هذا الصيف بعد رفضه مد الإعارة مع نادى الإتفاق السعودي بسبب مشاكل مع الإدارة.

أخبار تهمك

خماسي الأهلي يطالبون بتحديد مصيرهم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يدرس إبرام عقد احتراف لخليفة معلول

منذ أقل من نصف ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يوم

نجم الأهلي يضغط على الإدارة بورقة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 3 ساعات

صلاح يودع زميله بعد رحيله عن ليفربول رسميًا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الذهب يسجل أعلى مستوياته مقتربا من 1000 جنيه

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 7 ساعات

قرار فايلر يقرب ثنائي الأهلي من الرحيل

منذ ساعتين و 54 دقيقة

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ ساعة و 14 دقيقة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

01:55 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

12:26 م

عاجل.. الذهب يسجل أعلى مستوياته مقتربا من 1000 جنيه

03:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»