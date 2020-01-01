مؤشر سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.13%





أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.13% خاسراً 1.72 نقطة ليغلق عند مستوى 1281.88 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 6.4 مليون سهم بقيمة 815.8 ألف درهم.



