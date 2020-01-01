مؤشر سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.13%
الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:08 م
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.13% خاسراً 1.72 نقطة ليغلق عند مستوى 1281.88 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 6.4 مليون سهم بقيمة 815.8 ألف درهم.
وهبط بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 17.28% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.33%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.09% بضغوط هبوط سه مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.43%، سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، كما تراجع سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.51%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.83% ، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.73% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.99% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 3.29%، كما ارتفع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.33%.
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