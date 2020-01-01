مؤشر سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.13%

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:08 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.13% خاسراً 1.72 نقطة ليغلق عند مستوى 1281.88 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 6.4 مليون سهم بقيمة 815.8 ألف درهم.

وهبط بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 17.28% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.33%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.09% بضغوط هبوط سه مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.43%، سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، كما تراجع سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.51%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.83% ، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.73% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.99% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 3.29%، كما ارتفع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.33%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ألأهلي

أخبار تهمك

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يوم

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 5 ساعات

خماسي الأهلي يطالبون بتحديد مصيرهم

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يدرس إبرام عقد احتراف لخليفة معلول

منذ ثلث ساعة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة بورقة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 6 ساعات

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ يوم

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ ساعة و 10 دقيقة

قرار فايلر يقرب ثنائي الأهلي من الرحيل

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 7 ساعات

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الذهب يسجل أعلى مستوياته مقتربا من 1000 جنيه

منذ ثلث ساعة

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مؤشر بورصة البحرين يصعد 0.33% بختام أولي جلسات الأسبوع

قطاع "الخدمات" يقود مؤشر سوق البحرين المالي للتراجع 0.09% بختام التعاملات

تراجع مؤشر سوق البحرين بمستهل التعاملات بنسبة 0.24%

قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين للتراجع بنسبة 0.4% في مستهل التعاملات

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.77% بختام تعاملات اليوم

تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.20% في ختام تعاملات اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

01:55 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

12:26 م

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»