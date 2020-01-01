جامعة كفرالشيخ: إطلاق العدد الأول للمجلة العلمية الأولى لكلية التمريض

أعلنت كلية التمريض بجامعة كفرالشيخ، إطلاق العدد الأول لمجلتها العلمية الأولى والتي تحمل عنوان "المجلة المصرية الدولية لعلوم وأبحاث التمريض".





وتهتم المجلة بنشر البحوث العلمية المتخصصة والمعلومات والأفكار الجديدة في مختلف تخصصات علوم التمريض وخصوصا الأبحاث العلمية الأصلية النظرية والتطبيقية والتي خضعت لقواعد التقييم العلمي والأوراق المحلية والدولية التي يتم نشرها.





كما تنشر المجلة أوراق جديدة لم تنشر سابقا أو تم تقديها إلى مؤتمرات وكذلك الآراء والمقالات التي تتميز جميعا بالحداثة والتجديد وخدمة المجتمع بالإضافة إلى خدمة الباحثين في مجال التمريض والتى تقدم إسهامًا ملموسًا فى المجال وتحقيق رسالة الكلية والجامعة.





وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمجلات العلمية في مختلف التخصصات مشيرا إلى تنوع إصدار المجلات العلمية الدورية لكليات الجامعة والذي يعكس جهود إدارة الجامعة المبذولة لدعم وتعظيم البحث العلمي والنشرالدولي وربطه بالتنمية الشاملة للدولة تحقيقا لرؤية مصر 2030 م مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على مساعدة شباب الباحثين على نشر بحوثهم العلمية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بما يساهم في تقدم الكليات والجامعة في التصنيفات العالمية.



