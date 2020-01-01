جامعة كفرالشيخ: إطلاق العدد الأول للمجلة العلمية الأولى لكلية التمريض

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
أعلنت كلية التمريض بجامعة كفرالشيخ، إطلاق العدد الأول لمجلتها العلمية الأولى والتي تحمل عنوان "المجلة المصرية الدولية لعلوم وأبحاث التمريض".

وتهتم المجلة بنشر البحوث العلمية المتخصصة والمعلومات والأفكار الجديدة في مختلف تخصصات علوم التمريض وخصوصا الأبحاث العلمية الأصلية النظرية والتطبيقية والتي خضعت لقواعد التقييم العلمي والأوراق المحلية والدولية التي يتم نشرها.

كما تنشر المجلة أوراق جديدة لم تنشر سابقا أو تم تقديها إلى مؤتمرات وكذلك الآراء والمقالات التي تتميز جميعا بالحداثة والتجديد وخدمة المجتمع بالإضافة إلى خدمة الباحثين في مجال التمريض والتى تقدم إسهامًا ملموسًا فى المجال وتحقيق رسالة الكلية والجامعة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمجلات العلمية في مختلف التخصصات مشيرا إلى تنوع إصدار المجلات العلمية الدورية لكليات الجامعة والذي يعكس جهود إدارة الجامعة المبذولة لدعم وتعظيم البحث العلمي والنشرالدولي وربطه بالتنمية الشاملة للدولة تحقيقا لرؤية مصر 2030 م مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على مساعدة شباب الباحثين على نشر بحوثهم العلمية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بما يساهم في تقدم الكليات والجامعة في التصنيفات العالمية.

تعافي 928 مصابا بفيروس كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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