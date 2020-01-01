ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الإثنين

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:05 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.24% رابحاً 60.22 نقطة ليغلق عند مستوى 4922.31 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.69% رابحاً 88.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5352.13 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 2.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4074.54 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% رابحاً 1.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4029.89 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 63.5 مليون سهم بقيمة 18.2 مليون دينار كويتي عبر 5864 صفقة.


 وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.52%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.
 

وجاء سهم شركة مشاعر القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.96%، يليه سهم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 9.77%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 7.48%، فيما تصدر سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.52% ثم سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة 7.87%، ثم سهم شركة مينا العقارية بنسبة 5.04%.

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