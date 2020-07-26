تعرف على الكوبليهات المحذوفة لأغنية "هيعيش يفتكرني" للهضبة







في سياق أخر يتعاون تامر، مع الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية وطنية جديدة تحمل عنوان "يا بلدنا الحلوة"وهي من كلمات الشاعر تامر حسين،وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، ومن المفترض أن يتم طرحها أول أيام عيد الأضحى.











نشر المؤلف تامر حسين، عدة كوبليهات محذوفة من أغنية "هيعيش يفتكرني"، للهضبة عمرو دياب، والتى كانت ضمن ألبومه الأخير "سهران"، وهي من ألحان عمرو مصطفي وتوزيع نادر حمدي، وذلك عبر مقطع فيديو على حسابه الخاص بموقع الصور الشهير "إنستجرام".وطرح تامر، مقطعا محذوفا من الأغنية، معلقا عليها قائلا: "هايعيش يفتكرنى... كان ليها كوبليهات مانزلتش هتسمعوها كاملة ( فى الكواليس) مع زمايلى الأساتذة.. الملحن الكبير عمرو مصطفى والموزع الكبير نادر حمدى".