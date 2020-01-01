"اتحاد الصناعات" يطلق دورة تدريبية جديدة تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر



بدأت أمس دورة تدريبية لمركز خدمات تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان "تحسين الإنتاجية للشركات"  (Productivity Improvement Program)بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتستمر أربعة أيام عبر الإنترنت.


وتهدف الدورة إلى تطوير القوى العاملة وتعزيز مهاراتها وتحسين الإنتاجية في الشركات الصناعية حيث يشارك عدد كبير من ممثلي الشركات أعضاء الغرف الصناعية. وتشتمل الدورة على العديد من الموضوعات الهامة بداية من التعريف ببرنامج الإنتاجية وكيفية قياس وتحليل وتخطيط الإنتاجية ودراسة العوامل المؤثرة وصولاً إلى خطوات حل المشكلات وتحسين الإنتاجية.


كما سيتعرف المشاركون على نماذج عالمية في المجال مثل نظام "كايزن" (التحسين المستمر) ونظام إنتاجية تويوتا وكذلك الصيانة الإنتاجية والتحليل الرباعي.


وأشار م. عادل نورالدين مدير مركز خدمات تطوير الأعمال والمنسق العام لفروع اتحاد الصناعات المصرية إلى أن ورشة العمل ستساعد الشركات في حل المشكلات المتعلقة بالإنتاجية حيث يتعرف المشاركون إلى أهمية معيار الوقت في منظومة التحسين وكذلك تقليل النفايات والفواقد والصيانة، الأمر الذي من شأنه إحداث فارق هام في إنتاجية الشركات الصناعية مما ينعكس بالضرورة على نهوض القطاع بأكمله.


وتأتي هذه الدورة في إطار الخدمات التي يحرص اتحاد الصناعات المصرية على تقديمها إلى أعضائه من الغرف الصناعية وأعضائها من الشركات والمنشآت الصناعية من خلال مركز خدمات تطوير الأعمال بهدف تطوير نظم الإنتاج والنهوض بكفاءات الموظفين والعاملين والارتقاء بمستويات الأداء، ورفع تنافسية المنتج المصري

أخبار تهمك

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ أقل من ساعتين

إدواردو كامافينجا يصدم ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يُنهي أزمة البرازيلي هيندريك

منذ 42 دقيقة

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ ساعة و 15 دقيقة

تحذير عاجل من الصحة العالمية إلى دولة عربية بشأن عيد الأضحى

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يوم

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ ثلث ساعة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار فايلر يقرب ثنائي الأهلي من الرحيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يوم

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة بورقة بيراميدز

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خماسي الأهلي يطالبون بتحديد مصيرهم

منذ 43 دقيقة

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:55 م

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

12:26 م

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

01:02 م

خماسي الأهلي يطالبون بتحديد مصيرهم

01:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»