"اتحاد الصناعات" يطلق دورة تدريبية جديدة تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات













بدأت أمس دورة تدريبية لمركز خدمات تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان "تحسين الإنتاجية للشركات" (Productivity Improvement Program)بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتستمر أربعة أيام عبر الإنترنت.









وتهدف الدورة إلى تطوير القوى العاملة وتعزيز مهاراتها وتحسين الإنتاجية في الشركات الصناعية حيث يشارك عدد كبير من ممثلي الشركات أعضاء الغرف الصناعية. وتشتمل الدورة على العديد من الموضوعات الهامة بداية من التعريف ببرنامج الإنتاجية وكيفية قياس وتحليل وتخطيط الإنتاجية ودراسة العوامل المؤثرة وصولاً إلى خطوات حل المشكلات وتحسين الإنتاجية.









كما سيتعرف المشاركون على نماذج عالمية في المجال مثل نظام "كايزن" (التحسين المستمر) ونظام إنتاجية تويوتا وكذلك الصيانة الإنتاجية والتحليل الرباعي.









وأشار م. عادل نورالدين مدير مركز خدمات تطوير الأعمال والمنسق العام لفروع اتحاد الصناعات المصرية إلى أن ورشة العمل ستساعد الشركات في حل المشكلات المتعلقة بالإنتاجية حيث يتعرف المشاركون إلى أهمية معيار الوقت في منظومة التحسين وكذلك تقليل النفايات والفواقد والصيانة، الأمر الذي من شأنه إحداث فارق هام في إنتاجية الشركات الصناعية مما ينعكس بالضرورة على نهوض القطاع بأكمله.









وتأتي هذه الدورة في إطار الخدمات التي يحرص اتحاد الصناعات المصرية على تقديمها إلى أعضائه من الغرف الصناعية وأعضائها من الشركات والمنشآت الصناعية من خلال مركز خدمات تطوير الأعمال بهدف تطوير نظم الإنتاج والنهوض بكفاءات الموظفين والعاملين والارتقاء بمستويات الأداء، ورفع تنافسية المنتج المصري