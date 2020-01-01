وزير الخارجية السعودي: موقفنا ثابت تجاه احترام الأمن القومي المصري

قال فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إنه تحدث مع نظيره المصري سامح شكري خلال جلسة المباحثات عن الأوضاع الإقليمية، ومنها الوضع في ليبيا.





وأكد "بن فرحان"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن موقف المملكة العربية السعودية داعم للموقف المصري، وداعم لإعلان القاهرة، منوها بأن موقف المملكة ثابت تجاه أهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السياسية السلمية، ووقف إطلاق النار، واحترام مقومات الأمن القومي المصري.



