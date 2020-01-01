وزير الخارجية السعودي: موقفنا ثابت تجاه احترام الأمن القومي المصري
الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:03 م
هدى عبدالرازق
قال فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إنه تحدث مع نظيره المصري سامح شكري خلال جلسة المباحثات عن الأوضاع الإقليمية، ومنها الوضع في ليبيا.
وأكد "بن فرحان"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن موقف المملكة العربية السعودية داعم للموقف المصري، وداعم لإعلان القاهرة، منوها بأن موقف المملكة ثابت تجاه أهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السياسية السلمية، ووقف إطلاق النار، واحترام مقومات الأمن القومي المصري.
وأضاف أنه يجب إبعاد ليبيا عن التدخل الخارجي بشتى أشكالها، مؤكدا أن التنسيق الكثيف بين البلدين مستمر لمحاولة إيجاد فرص لمعالجة هذا التحدي.
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