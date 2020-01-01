الإمارات أكثر استعداداً للتعامل مع الأزمات المفاجئة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:01 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

تعد دولة الإمارات، من أكثر الدول استعدادَا للتعامل مع الأزمات المفاجئة، حيث رؤى واضحة وتخطط بكفاءة للمستقبل.

 

وبفضل الرؤية الاستشرافية بعيدة المدى لقيادتها الرشيدة في تعزيز حضورها العالمي المتميز، أثبتت دولة الإمارات للعالم أنها واحة الإنسانية والسلام ، وإظهار مستويات عالية من الكفاءة والفعالية في التعامل مع مختلف التحديات.

 

وغني عن القول إنه لا يحتاج أحد إلى دليل على الدور الذي تضطلع به الإمارات في مجال العمل الإغاثي بهدف الإسهام في صون كرامة الإنسان وتقديم المساعدة والعون في العالم، فهي تقدم نموذجاً فريداً في العمل الإنساني أسهم في نقل ذلك الموروث إلى شعوب المعمورة، فقد آمنوا بهذه المبادئ، على اعتبار أن روح الإنسانية هي الأقوى أثراً، والأبقى عمراً.

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