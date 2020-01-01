بالأسماء.. القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ في الإسكندرية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
أعلنت اليوم محكمة الإسكندرية الابتدائية برئاسة المستشار محمد المشد، القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ "القائمة والفردي" عقب البت في الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري.

ووصل عدد المرشحين على مقاعد الفردي 67 مرشحًا بعد عودة 3 مرشحين من قبل محكمة القضاء الإداري وانسحاب مرشح من السباق الانتخابي.

وجاء أغلب المرشحون مستقلون، ومن أحزاب مستقبل وطن، النور، الاصلاح النهضة، حماة الوطن، الجيل الديمقراطي.

وقررت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، يوم الجمعة الماضية، إعادة عدد من 2 المرشحين تم استبعادهما من كشوف انتخابات مجلس الشيوخ على النظام الفردي بالدائرة الرابعة الإسكندرية، للماراثون الانتخابي بعد قبول طعونهما الانتخابية.

وكانت المحكمة قبلت الطعون لكل من محمد محرم أحمد وطلعت مرزوق عبد العزيز فردي مستقلين "حزب النور " شكلا، وفي الموضوع بوقف القرار السلبي المتضمن استبعادهما من كشوف المرشحين مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وكانت اللجنة المشرفة على تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، قررت استبعاد 6 متقدمًا من بين 72 مرشحًا تقدموا لخوض الانتخابات، وذلك لعدم استيفاء المستندات المطلوبة ليصبح العدد المرشحين على المقاعد الفردية بعد إعادة المرشحين بعالية إلى 68 مرشحًا لخوض الانتخابات على ٧ مقاعد فردية في دائرة محافظة الإسكندرية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
بالأسماء.. القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ في الإسكندرية
بالأسماء.. القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ في الإسكندرية
بالأسماء.. القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ في الإسكندرية
بالأسماء.. القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ في الإسكندرية
بالأسماء.. القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ في الإسكندرية
بالأسماء.. القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ في الإسكندرية
بالأسماء.. القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ في الإسكندرية
بالأسماء.. القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ في الإسكندرية

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