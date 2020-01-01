محافظ الدقهلية يستقبل وفد الكنيسة القبطية للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك الذي يضم نيافة الحبر الجليل الانبا صليب اسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والقمص انسيموس رزق كاهن كنيسة مارجرجس بميت غمر، والقس كيرلس وديع كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر داود، والقس يوأنس سمير كاهن كنيسة مارجرجس وتامر توفيق كنيسة مارجرجس.





ورحب محافظ الدقهلية بوفد الكنيسة، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة للعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التنمية التى يتمناها الوطن وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.





وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بهذه التهنئة التي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، معبرًا عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة داعيًا الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.





وقال مختار أدعو الله أن تكون أيامنا كلها أعياد، وأن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد في ظل قيادة رائد المسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي ندعوا له من هذا المكان بمزيد من التوفيق لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز.





من جانبه أكد وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "مطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية" حرصه على الزيارة وتقديم التهنئة تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم والعمل تحت شعار الوطن والإنتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الحاقدين والكارهين.





في سياق آخر، عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة آخر مستجدات ملف اجراءات التصالح في مخالفات البناء، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة.





وأكد محافظ الدقهلية، أنه لا تهاون في انهاء اجراءات التصالح مع المخالفين وفقا للقانون المنظم، وانه لن يسمح باهدار موارد الدولة او التأخير في تحصيلها،مشيرا إلى تشكيل فرق عمل بكل الوحدات المحلية للانتهاء من كافة الإجراءات لجميع الطلبات بأقصى سرعة،والسعى لتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية.





ونوه بضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية اليومية لمختلف المرافق ومتابعة طلبات التصالح بشكل يومي وبكافة طرق الإعلان والتأكيد على المواطنين بضرورة السرعة في إنهاء الاجراءات التي تصب في صالحهم وصالح الدولة.



