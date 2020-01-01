تسجيل 2434 إصابة و212 وفاة بكورونا في إيران

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:45 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، 2434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 293.606 أشخاص.

 

وأعلنت السلطات الصحية في إيران، عن تسجيل 212 وفاة جديدة ناجة عن الإصابة بفيروس كورونا، ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 15913 شخصا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,285 مليون إصابة، بينهم أكثر من 649 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,961 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ايرات الاصابات بفيروس كورونا اصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يوم

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ 19 دقيقة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة بورقة بيراميدز

منذ ساعتين

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

قرار فايلر يقرب ثنائي الأهلي من الرحيل

منذ ساعة و 22 دقيقة

تحذير عاجل من الصحة العالمية إلى دولة عربية بشأن عيد الأضحى

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يوم

خماسي الأهلي يطالبون بتحديد مصيرهم

منذ 41 دقيقة

تقارير إيطالية تكشف تطور جديد بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُنهي أزمة البرازيلي هيندريك

منذ 40 دقيقة

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 4 ساعات

إدواردو كامافينجا يصدم ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

نيوريوك تسجل 422 حالة وفاة جديدة بفيروس الكورونا

الجزائر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

المغرب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4321

فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

السودان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:12 ص

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

12:26 م

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

01:55 م

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

01:02 م

خماسي الأهلي يطالبون بتحديد مصيرهم

01:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»