(وزارة القوى العاملة) رابط فحص أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:37 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة

(وزارة القوى العاملة) رابط فحص أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة

نشرت وزارة القوى العاملة في مصر المسؤولة عن المنح والمساعدات التي تطلقها الحكومة، أسماء المستفيدين من صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة، والتي تأتي في الوقت الصعب الذي يعيشه المواطنين والعمال الغير منتظمين في مصر، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح مبلغ (500) جنيه لكل اسم من أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة، ويبحث المواطنون المصريون عن كشوفات أسماء المستحقين لهذه المنحة التي سيتم صرفها بعد الانتهاء من صرف مرتبات شهر يوليو، وأكد الدكتور محمد سعفان أن عملية التسليم ستكون وفق البروتوكولات الجديدة المتعارف عليها، والتي تم تحديدها بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة
تم صرف دفعتين سابقتين من منحة العمالة الغير منتظمة، فقد حددت وزارة القوى العاملة بمصر موعد صرف الدفعة الثالثة من هذه المنحة بعد الانتهاء من تسليم معاشات شهر يوليو الجاري، ويستفيد من هذه المنحة ما يقارب مليون و600 الف عامل من العمال الغير منتظمين، الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت ومحدد، وضمن غطاء فيروس كورونا فإن عملية تسليم المنحة ستكون ضمن ضوابط اجراءات التباعد والأمان والسلام عن طريق تسليمها عبر الصرافات الآلية، والبطاقات التي تسلمها المستفيدون خلال صرف الدفعة الأولى والثانية من المنحة.

تكلفة مساعدة العمالة الغير منتظمة 
أكّد سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أنه سيتم البدء فعلياً بصرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة، من يوم الثلاثاء 28/7/2020، وحتى يوم 27/8/2020، مؤكداً أن عملية استلام المساعدات ستكون من خلال مكاتب البريد.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من العمالة الغير منتظمة
يمكنكم أعزائنا الزوار الدخول لموقع وزارة القوى العاملة في مصر والاستعلام عن أحقيتكم بالمنحة من عدمها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، ومن ثم الضغط على مساعدة 500 جنيه ثم ادخال كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة وسليمة وبعد ذلك النقر على استعلام.

(وزارة القوى العاملة) رابط فحص أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة

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