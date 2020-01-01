وزير الخارجية يكشف تفاصيل اجتماعه المنفرد مع نظيره السعودي

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، تفاصيل المباحثات التي عقدت بينه وبين نظيره السعودي خلال زيارته لمصر، مشيرا إلى أنهم اجتمعوا بشكل منفرد، ثم لقاء موسع مع الوفود.





وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن المباحثات كانت عميقة، وتناولت قضايا التعاون الثنائي، وتفعيل الأليات القائمة بين البلدين بشكل كامل لتحقيق طفرة جديدة في العلاقات.



