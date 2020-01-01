وزير الخارجية يكشف تفاصيل اجتماعه المنفرد مع نظيره السعودي
الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:42 م
هدى عبدالرازق
كشف سامح شكري، وزير الخارجية، تفاصيل المباحثات التي عقدت بينه وبين نظيره السعودي خلال زيارته لمصر، مشيرا إلى أنهم اجتمعوا بشكل منفرد، ثم لقاء موسع مع الوفود.
وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن المباحثات كانت عميقة، وتناولت قضايا التعاون الثنائي، وتفعيل الأليات القائمة بين البلدين بشكل كامل لتحقيق طفرة جديدة في العلاقات.
وأضاف أنهم يواجهون أزمة فيروس كورونا، ولها تأثير على البلدين، معقبا: "نتجاوز هذه الأزمة بفضل الجهود المبذولة والله سبحانه وتعالي"، معربا عن تطلعه لاستمرار التواصل الوثيق بين البلدين بما يخدم البلدين، والمنطقة بالكامل.
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