الأهلي يُنهي أزمة البرازيلي هيندريك

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:35 م
البرازيلي هيندريك
البرازيلي هيندريك
علي نبوي
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن قرب انتهاء أزمة النادي الأهلي مع البرازيلي هيندريك هلمكة لاعب الفريق السابق.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" أزمة الأهلي مع هندريك في طريقها للحل بعد الاتفاق الودي اللي تم بين اللاعب، والنادي مؤخرا بتفسيط الغرامة اللي احتسبت لصالح اللاعب 900 ألف دولار بعد فسخ النادي عقده في 2015.

وأضاف: "الأهلي في الساعات الماضية، تلقى خطاب من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإنتهاء قضية البرازيلي هندريك هكلمه بعد التصالح الذي تم بين الطرفين".

وواصل: "بعد وصول خطاب يفيد بانتهاء القضية طالب محمود الخطيب رئيس الأهلي، بفتح تحقيق في أزمة تسريب بعض المستندات من النادي إلى اللاعب تؤكد صحة موقفه أمام المحكمة الرياضية، خصوصا وان النادي تاكد من حصول اللاعب على المستندات اللي خلت موقفه قدام المحكمة قوي".

وأتم: "وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد منحت اللاعب حكمًا درجة أولي بالحصول علي  مليون و100 ألف دولار باقي مستحقاته لدي القلعة الحمراء بعد فسخ تعاقده في 2015 بجانب غرامة تأخير أخرى، لكن الإدارة القانونية في الأهلي تفاوضت مع اللاعب وتم تخفيض المبلغ لـ900 ألف دولار يحصل عليهم بنظام القسط".

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