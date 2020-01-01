رئيس اتحاد عمال البحر الأحمر يتنازل عن خوض انتخابات الشيوخ

Advertisements

شهدت محافظة البحر الأحمر تنازل محي العبادي المرشح المستقل لمجلس الشيوخ وذلك بسبب لم شمل القبيلة كما أعلن عن صفحات التواصل الاجتماعي.



وأعلن اليوم الاثنين محي العبادي المرشح المستقل والذي يشغل منصب رئيس اتحاد عمال البحر الأحمر عن تنازله عن خوض انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر وذلك من أجل ضم شمل قبيلة العبابدة على قلب رجل واحد.



جدير بالذكر تقدم مرشحان من قبيلة العبابدة بالبحر الأحمر احدهما محي العبادي وَالاخر شاذلي القرباوي مرشح عن حزب الوفد وتعتبر قبيلة العبابدة من أقدم قبائل البحر الأحمر على الإطلاق.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم.



وأوضح وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".