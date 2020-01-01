خماسي الأهلي يطالبون بتحديد مصيرهم

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:34 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الأهلي يسابق الزمن لحسم مصير 5 لاعبين مع الفريق خلال الفترة المقبلة، على رأسهم المغربي وليد آزارو.


وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" أزمة كبيرة بتواجه لجنة التخطيط في الأهلي بسبب الخماسي أحمد الشيخ وحسين السيد ووليد أزارو وكريم نيدفيد والأنجولي جيرالدو اللي طلبوا تحديد موقفهم من الموسم الجديد سواء بالبقاء أو الرحيل، خصوصا أن جالهم عروض خارجية وعايزين يحددوا موقفهم منها".


وأضاف: "لجنة التخطيط من جانبها اخطرت وكلاء اللاعبين ان حسم مصيرهم سيكون من خلال الجلسة التي سيتم عقدها مع المدير الفني رينيه فايلر خلال الفترة المقبلة لتحديد احتياجاته الفنية للموسم القادم".


وواصل:" لكن من الواضح حتى الان ان رينيه فايلر غير موافق على عودة وليد أزارو، رغم مطالبة اللجنة بعودته، لكن اللجنة لا تريد إعلان موقفها خوفا من الصدام مع السويسري".

أخبار تهمك

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تقارير إيطالية تكشف تطور جديد بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

قرار فايلر يقرب ثنائي الأهلي من الرحيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يوم

خماسي الأهلي يطالبون بتحديد مصيرهم

منذ 37 دقيقة

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ ساعة و 9 دقيقة

إدواردو كامافينجا يصدم ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة بورقة بيراميدز

منذ ساعتين

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من الصحة العالمية إلى دولة عربية بشأن عيد الأضحى

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ أقل من ساعتين

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 4 ساعات

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يُنهي أزمة البرازيلي هيندريك

منذ 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:12 ص

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

12:26 م

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

01:02 م

خماسي الأهلي يطالبون بتحديد مصيرهم

01:34 م

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

10:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»