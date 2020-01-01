حماقي: "أسمع أغاني تامر حسني دائمًا في العربية والمنزل"

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان محمد حماقي، يتضمن جزءًا من حوار قديم له وهو يبدي رأيه الفني في النجم تامر حسني.

وكشف حماقي، في الحوار عن رأيه في حسني، قائلًا: "أنا بحب تامر حسني جدًا وبحب أغانيه، وهو من أكتر الناس في جيلنا موهوب أوي، ومركز أوي وواخد باله من نفسه وشغله".ً

وأضاف حماقي: "تامر واضع "بلان" لنفسه، وبعيدًا عن المنافسة بحب أسمع تامر وجميع ألبوماته عندي في العربية والبيت عشان بحب شغله".

وشهد مقطع الفيديو انتشارًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث حرص جمهور النجمين على إعادة نشر الفيديو مشيدين برأي حماقي.

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