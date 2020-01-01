أمريكا والبرازيل تتصدر.. خريطة تفشي الموجة الثانية لكورونا حول العالم

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:33 م
مصاب كورونا
مصاب كورونا
ياسمين مبروك
تعاني عدة دول، من تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عقب إعادة فتح البلاد، لتتخذ إجراءات احترازية وقائية جديدة، من أجل احتواء الوباء اللعين، وسط مخاوف من تزايد الإصابات.
   
إجمالي إصابات كورونا حول العالم 

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي إصابات كورونا تجاوز 16.26 مليون حتى صباح اليوم الاثنين.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 9.4 مليون، فيما اقترب عدد الوفيات من 649 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا والسعودية وكولومبيا وإيطاليا وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا والهند وفرنسا.

الولايات المتحدة 

سجلت الولايات المتحدة، تزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتتجاوز 4.2 مليون إصابة.

البرازيل

بينما وصل إجمالي إصابات البرازيل 2.4 مليون إصابة ونحو 87 ألف وفاة.

عودة كورونا في الصين

ورغم سيطرة الصين على فيروس كورونا المستجد، إلا أن لجنة الصحة الوطنية، أعلنت، اليوم الاثنين، أنها سجلت 61 إصابة جديدة في البر الرئيسي، وهو أكبر عدد للإصابات المحلية بالفيروس منذ مطلع مارس الماضي.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الصين منذ بدء تفشي الوباء إلى 83891 إصابة، ويبقى عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

وعقب عودة كورونا مجددًا، ألغت الصين، عدد 412 رحلة جوية من وإلى مدينة داليان الساحلية في مقاطعة لياونينج؛ مما يشكل ما يقرب من 80% من إجمالي الحركة الجوية في المدينة؛ حسبما أفادت صحيفة جلوبال تايمز.

49931 إصابة في الهند

بينما سجلت وزارة الصحة الهندية، 49931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات لمليون و436 ألفا و19 حالة.

5635 إصابة في روسيا

كما أعلنت روسيا، تسجيل 5635 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 818120.

1525 في إندونيسيا

بينما ظهرت 1525 إصابة جديدة في إندونيسيا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 100303 حالات.

140 إصابة في هونج كونج

وسجلت هونج كونج ما يقرب من 140 حالة إصابة جديدة بكورونا، و20 حالة وفاة.

340 حالة في ألمانيا 

وفي ألمانيا، سجلت 340 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 205 آلاف و609 حالات.

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