فيروس كورونا يصيب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت وكالة "إرنا" اليوم الاثنين، بإصابة المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، بفيروس كورونا.

 

وقد أعلن مكتب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إيجابية المسحة الأولى لفيروس كورونا لعلي ربيعي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي المزيد من الرعاية والخضوع للإشراف الطبي.

 

وبحسب الوكالة الإيرانية، ظهرت بعض أعراض فيروس كورونا على المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، ومراعاة للبروتوكولات الصحية، قد تم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده غدًا الثلاثاء".

 

 

وكشف مكتب الحكومة الإيرانية، أن ربيعي كان في راحة بمنزله منذ أواخر الأسبوع الماضي، ونقل إلى المستشفى ويخضع للرعاية الطبية بعدما جاء الاختبار الأول إيجابيًا.

 

 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان لها اليوم الأحد، تسجيل 2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس داخل البلد إلى 291،172 حالة.

 

وأوضحت الصحة الإيرانية، أنه تم تسجيل 216 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس التاجى إلى 15700 حالة.

 

وأشارت إلى وجود 3695 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، وارتفع عدد المتعافين إلى 253213 شخصًا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

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